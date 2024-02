Cantando sotto la pioggia | il musical che ha fatto la storia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)LAcon Gene Kelly, Donald O' Connor e Debbie Reynolds. Regia di Gene Kelly e Stanley Donen. Produzione USA 1952.Durata: 1 ora e 42 LA TRAMA Negli anni 20 un cantante e ballerino va a Hollywood in cerca di fortuna. La trova interpretando ruoli di romantico spadaccino nei film in costume. Poi arriva il sonoro dove lui rimane un divo recitando in filmi. Non va così bene alla abituale partner nei film muti che ha una voce disastrosa. Lui la sostituirà nei film e nella vita con una semplice bella ragazza che canta, PERCHE' VEDERLO perchè è "il", splendido e vitalissimo a 70 anni di distanza. Tutto è al "top" (le coreografie di Gene Kelly, la ricostruzione d'epoca). Cyd Charisse fa una breve apparizione.Ma folgora.