Campionato Primavera 2 | Salernitana-Pisa 1-0

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 - Cade fuori casa la squadra di Innocenti. Con la sconfitta di Salerno però i nerazzurri restano al terzo posto in graduatoria. A decidere il match un gol di Fusco al 22' TABELLINO1-0. Salvati, Guccione, Ferrari, Giannini, Vuillermoz, Elia, Sfait, Serra (92? Susini), Fusco (81? Portolesi), Boncori (88? Mahi), Pascalau. A disposizione: Allocca, Badau, Cantoni, Fiore, Gaudino, Guccione, Palladino, Sepe, Troise. Allenatore Boccolini. Baglini, Bartolini, Ghibaudo, Cannarsa (65? Frosali), Gueye, Coppola (46? Lormanis), Lovo (46? Baldacci), Saltalamacchia, Ferrari (84? Buffon), Sala, Casagrande (67? Dama). A disposizione: Rosini, Giuliani, Rossi, Sapola, Doveri, Fischer. Allenatore Innocenti Arbitro. Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti: ...

L’ Inter pareggia contro il Torino con il risultato di 0-0 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano, ma non perde punti di vantaggio rispetto alle ... (inter-news)

Sabato ci sarà la partita tra Inter e Bologna, valida per la terza giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 1. l’arbitro e gli ... (inter-news)

Si è conclusa la gara di quest’oggi tra la Primavera del Napoli e quella del Trapani, in scena al campo di Cercola. In attesa della prima squadra, ... (spazionapoli)

Inter-Bologna Primavera , match valido per la ventesima giornata del Campionato Primavera 1 2023-2024, si è concluso con il risultato di 7-0. Questo ... (inter-news)

Dopo tre partite senza successi, la Primaveratorna a vincere. I rossoneri infatti hanno vinto 3-1 sul campo del Cagliari, nella 20esima giornata di campionato. Grazie al sito ufficiale del Milan, ...Al Crai Sport Center va in scena il match fra Cagliari e Milan, valido per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa partono subito forte, tanta… Leggi ...Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, partita valida per la ventesima giornata del campionato Primavera. Il fischio d'inizio è previsto alle ore ...