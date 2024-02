Campania | De Luca alla Bit tuona contro l' autonomia | «Faremo le barricate a Roma»

È una chiamata alle armi per una manifestazione a metà febbraio. Una sorta di assemblea pubblica con i vertici regionali e gli imprenditori Cultura li ... (ilmattino)

“Lo sa come lo chiamano in Campania ? Wanda Osiris“. Il ministro Gennaro Sangiuliano stronca sul nascere il governatore della Campania Vincenzo De ... (secoloditalia)

"Come lo chiamano in Campania". Sangiuliano contro De Luca

«De Luca? In Campania lo chiamano Wanda Osiris, che quando scendeva lo scalone voleva l'applauso...A me De Luca divertirebbe molto ma se non ci ... (iltempo)