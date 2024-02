Calhanoglu uomo chiave | un’arma in più per Inter-Juventus

(Di domenica 4 febbraio 2024) Hakaninrientra dopo aver scontato un turno di squalifica in occasione della sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista turco ha anchein più che può tornare utile nello scontro diretto di stasera. ULTERIORE ARMA –sarà una partita difficilissima, soprattutto considerando il modo di giocare dei bianconeri e la capacità di difendersi bassa. In questo senso l’apporto di Hakanè fondamentale, perché proprio lui può essere l’della partita. Il centrocampista turco ha infattiimportantissima che può rivelarsi il “bonus” per i nerazzurri: le conclusioni dalla distanza. Lo abbiamo già visto a Torino nella stagione 2021-2022, quando Edin ...

Il rientrante Calhanoglu a centrocampo e i suoi possibili compagni Barella e Mkhitaryan potrebbero a loro volta marcare a uomo i rispettivi avversari, nel tentativo di riconquistare palla nella metà ...Intervistato da "Fanpage.it", Alessandro Altobelli, ex bomber di Inter e Juventus, parla del big match di stasera tra nerazzurri e bianconeri: "In questo momento l’Inter ha ...Inter-Juventus, gara valida per la 23ª giornata di campionato e in programma alle ore 20.45 allo Stadio Meazza di Milano sarà visibile in diretta esclusiva in streaming su Dazn e Sky Dazn (214). In ...