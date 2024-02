Calendario Mondiali tuffi 2024 oggi | orari 4 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024), domenica 4 febbaraio, terza giornata deidegli sport acquatici a Doha (Qatar). Neiilprevede preliminari dell’impegnativafemminile dalla piattaforma e poi l’atto conclusivo della prova del sincro dal trampolino tre metri, che sarà importante per decidere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. In casa Italia Sarah Jodoin di Maia Biginelli andranno a caccia del pass per la Finale dai 10 metri. Non sarà un target semplice per la concorrenza e il livello richiesto. Non saranno ammessi errori e sarà necessario evitare sporcature nelle rotazioni. Poi spetterà a Giovanni Tocci e a Lorenzo Marsaglia fare la differenza. Nelladi ieri dal metro i due sono stati vicini al podio, mettendo in mostra grandi, ma mancando di un po’ ...