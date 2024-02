Calendario Mondiali ciclocross 2024 oggi | orari 4 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Terza e ultima giornata deidia Tàbor (Repubblica Ceca). Dopo la giornata di ieri che ha visto trionfare Célia Gery tra le juniores al femminile, Tibor del Grosso tra gli under 23 al maschile e Fem van Empel nell’élite femminile, la domenica presenterà il piatto forte. Piatto forte che sarà evidentemente la prova élite maschile che vedrà un unico grande favorito, ossia Mathieu van der Poel. L’olandese non troverà di fronte neanche la concorrenza di Wout van Aert e Tom Pidcock, di conseguenza potrà confermare il dominio mostrato durante la Coppa del Mondo. Al via ci saranno fra gli azzurri Gioele Bertolini, Filippo Fontana, Antonio Folcarelli. Una giornata che vedrà anche diversial via nelle altre categorie: nella prova juniores gli azzurri avranno ambizioni in particolare con Stefano ...