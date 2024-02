Calciomercato Milan | nome nuovo dalla Spagna per il centrocampo

Il Milan sarebbe sempre interessato a Benjamin Sesko in vista della sessione di Calciomercato estiva, ma ci sarebbe un pericolo ... (pianetamilan)

Calciomercato Milan , l’attaccante serbo Luka Jovic è una garanzia: segna sempre goal decisivi. Ora il rinnovo è più vicino… Non è un caso che il ... (dailymilan)

Calciomercato Milan – Moncada pazzo di Zirkzee : pronto l’assalto

Come riportato da Calciomercato.com, Zirkzee sarebbe in cima alla lista dei desideri del Milan. Moncada potrebbe fare un tentativo (pianetamilan)