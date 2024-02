Calciomercato Milan | entra e la decide Luka Jovic | adesso il rinnovo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 4 febbraio 2024), l’attaccante serboè una garanzia: segna sempre goal decisivi. Ora il rinnovo è più vicino… Non è un caso che il primo goal diè arrivato proprio contro il Frosinone a San Siro. In quel caso, però, la rete ebbe un peso importante, ma non determinante come quella che ha siglato la vittoria per 3-2 sul campo dei ciociari. Sì, perché la squadra di Stefano Pioli, ancora una volta, è partita in vantaggio e si è fatta rimontare. Poi ci ha pensato il serbo che, dopo 1 minuto dal suo ingresso in campo, ha portato i rossoneri al successo. Quello di, è il settimo goal realizzato nelle ultime 9 giocate in questa stagione tra campionato e coppa Italia. Un numero che fa sorridere Stefano Pioli. Certo, parlare di 7 reti a febbraio, ...