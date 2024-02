Calcio | Serie A | Torino-Salernitana 0-0

(Di domenica 4 febbraio 2024) 14.30 Finisce senza reti trae Salernita la partita domenicale dell'ora di pranzo. Uno 0-0 che fa salire i granata di casa a 32 punti, mentre i granata ospiti (con cui ha debuttato il neoacquisto Boateng) restano ultimi a 13. Nel primo tempo, i portiere fanno gli spettatori. Qualcosa in più nella ripresa. Per il Toro, Ricci di testa la manda sull'esterno della rete. E' poi Masina a sfiorare il palo. Ochoa si distende su conclusione di Linetty.Chance: Milinkovic para su Dia.Per il, Pellegrini fuori di poco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Juventus, Serie A calcio 2024 in ... (oasport)

Non è una partita qualsiasi quella di oggi contro la Real Calepina per la Folgore Caratese. Solo tre punti separano le due formazioni coi ... (sport.quotidiano)

"Il calcio svedese ha perso uno dei suoi più grandi ...Ancora tra i primi 10 gol di tutti i tempi in Serie A. Campione di Serie A, due volte campione della Coppa delle Coppe. Nominato "Leggenda del ...GRAVINA IN PUGLIA (BA). Oggi pomeriggio alle ore 14:30 in campo allo stadio “S. Vicino” la Serie D girone H 2023/24, il Gravina sfida l’Altamura per la ventiduesima giornata della competizione. Derby ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). Oggi pomeriggio alle ore 14:30 in campo allo stadio "Riviera delle Palme" la Serie D ...