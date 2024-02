Calcio | Serie A | Torino-Salernitana 0-0**

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 feb. (Adnkronos) – Si è concluso a reti bianche, 0-0, la sfida tra, all’Olimpico Grande, nel lunch match della 23esima giornata diA. La squadra di Juric ha provato di più a trovare la via del gol senza riuscirci. I granata salgono così a 32 punti agganciando il Napoli, mentre la squadra di Pippo Inzaghi interrompe la striscia negativa di quattro ko di fila e con questo punto sale a 13 punti. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Sarà Fabio Maresca ad arbitra re Inter-Juventus, big-match della 23/a giornata di Serie A, in programma domenica 4 ... (liberoquotidiano)

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – Sarà Fabio Maresca ad arbitra re Inter-Juventus, big-match della 23/a giornata di Serie A, in programma domenica 4 ... (calcioweb.eu)

Nei minuti che precedono il fischio d'inizio di Napoli-Hellas Verona ( Qui le formazioni ufficiali ), il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato ai microfoni di Dazn .La 23esima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite ...la più importante dopo pochi minuti è di Sanabria, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa ma è poco preciso.I risultati Serie C naturalmente ci faranno compagnia nelle prossime ore, perché oggi domenica 4 febbraio 2024 sarà un giorno importante per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2023 ...