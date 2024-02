Calcio | Serie A | Napoli-H Verona 2-1

L’avversario, nella ventiquattresima giornata di Serie C NOW 2023/24, sarà il Fiorenzuola di Luca ...Il Fiorenzuola è una squadra propositiva che esprime un buon calcio. Sarà una gara complicata ma, ...BRINDISI CALCIO - la gara Benevento Brindisi, valida per la ventiquattresima giornata di Serie C, girone C, è terminata 2-0 per “La Strega”. Il Brindisi ha subito un'altra deludente sconfitta stagiona ...Il tecnico della Salernitana: 'Con l'Empoli venerdì dobbiamo vincere' TORINO (ITALPRESS) - 'Oggi ero preoccupato per l'emergenza che avevamo ...