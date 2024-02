Calcio | Pinto saluta Esperienza super | lascio una Roma migliore

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Abbiamo vissuto momenti gloriosi e abbiamoato giorni difficili".- "Vi auguro il meglio: non posso ringraziarvi abbastanza per questa straordinariavissuta insieme, durante la quale mi sono impegnato al massimo per cercare di portarvi dove meritate, al vertice, in una posizion