Calcio | Mondiali 2026 | la finale si giocherà a New York il 19 luglio

leader in campo, lo è stato anche in giacca e cravatta : diventato ct della sua nazionale nel 1984, dopo essersi visto sfuggire in finale contro ... (feedpress.me)

La Fifa ha annunciato che la partita inaugurale dei Mondiali di calcio del 2026 si giochera' allo stadio Azteca di Citta' del Messico. Sempre oggi, la Fifa rendera' nota la citta' scelta come sede del ...Prima di Inter-Juventus prende parola l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, ex della partita, che nelle dichiarazioni pre-match va anche oltre il big match del Giuseppe Meazza: "È nor ...Marouane Fellaini, tramite i social, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. In passato ...agli Europei del 2016 e ai Mondiali del 2014 e 2018 con la Nazionale belga. Tutto questo sarebbe ...