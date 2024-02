Calcio | Mondiali 2026 | la finale si giocherà a New York il 19 luglio

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La finalissima dei Mondiali del Calcio del 2026 si giocherà al Metlife Stadium di New York il 19 luglio . Lo ha annunciato ... (liberoquotidiano)

In vista del weekend, Domenica 4 Febbraio 2024 , Digital-News.it vi presenta la programmazione Sport iva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD ... (digital-news)

Vinse i Mondiali di calcio , il giocatore in questione ha avuto fortuna nel cinema: ecco di chi si tratta, nome decisamente a sorpresa. Dal calcio ... (sportnews.eu)

Un leader maestoso e dominante - dalla spalla lussata ai Mondiali vinti : cosa ha rappresentato Beckenbauer per il calcio

leader in campo, lo è stato anche in giacca e cravatta : diventato ct della sua nazionale nel 1984, dopo essersi visto sfuggire in finale contro ... (feedpress.me)