Calcio | Milan e Bologna vincono in rimonta nel sabato della 23a giornata di Serie A

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si sono disputati oggi quattro confronti legati alla 23adel campionato diA 2023-2024. Andiamo a scoprirne i risultati e i risvolti di classifica, soprattutto per quanto riguarda, le squadre di più alta classifica impegnate oggi. Nel pomeriggio, ci sono solo i pareggi a reti bianche tra Empoli e Genoa da una parte e tra Udinese e Monza dall’altra. Due risultati, questi, che non cambiano assolutamente nulla per tutte: toscani e friulani sempre in lotta per non retrocedere, liguri e lombardi ancorati al centroclassifica. Da segnalare, nel confronto di Empoli, l’espulsione di De Winter al secondo minuto di recupero del secondo tempo, nonché un palo da parte empolese e un gol annullato per fuorigioco a Sabelli. In Udinese-Monza, invece, Di Gregorio cancella tutti i ...