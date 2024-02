Calcio | in promozione riflettori puntati alla “Covetta“ ore 15 dove si disputerà un derby carico di significati San Marco | prova di maturità contro la Pontremolese Guai muscolari per Pasciuti

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo il turno forzato di riposo la SanAvenza si rimette in moto nel campionato dima l’ostacolo davanti a sé questa domenica è grande. Parliamo della Lunigiana, al momento prima in classifica seppur con una gara in più del Viareggio e con la vittoria sulla Larcianese ancora pendente per un reclamo in corso. Quella di oggi (ore 15)è una sfida molto sentita tra due società limitrofe che hanno obiettivi opposti. Puntano decisamentei lunigianesi che hanno fatto investimenti importanti mentre gli avenzini cercano di ottenere una salvezza tranquilla. La squadra di David Alessi prima della sosta aveva messo insieme quattro risultati utili consecutivi più il passaggiosemifinale di Coppa. ...

