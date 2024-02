Calcio femminile | la Roma vince il big match di Serie A! Contro la Juve finisce 3-1 | successo per la Samp

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lamette la terza e vola in classifica. Le giallorosse hanno infatti sconfitto lants per 3-1 nel bigvalido per la quindicesima giornata del Campionato diA 2023-2024 diimportante per le ragazze di Alessandro Spugno, adesso leader con otto punti di vantaggio rispetto alle bianconere quando mancano tre turni al termine della regular season. Unmolto teso quello andato scena allo Stadio Tre Fontane, specie nei primi minuti, contrassegnati da un gioco nervoso e disordinato. Le sorti della gara cambiano al diciannovesimo giro di orologio, quando Glionna viene atterrata in area da Beerensteyn proprio mentre stava per calciare verso la porta. Dagli undici metri Giugliano non sbaglia, dimostrando ...