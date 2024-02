Calcio Eccellenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una partita tra due squadre di due grandi piazze delumbro che sperano di tornare presto a recitare un ruolo da protagonista, "lassù dove volano le aquile", come recitava spesso un cronista rossoblu di qualche anno fa. Si può inquadrare così il match di oggi tra Narnese e Città di Castello che cercano di staccarsi rapidamente dalle zone malsane della classifica e mettersi in posizione di sicurezza. 25 punti i padroni di casa, 23 gli ospiti tifernati, reduci da quattro risultati utili consecutivi ed 8 punti nelle ultime quattro gare che hanno dato ossigeno all’undici di Antonio Armillei. Con Tersini e Cusanno al centro della difesa i biancorossi stanno concedendo poco agli avversari e in avanti Peluso riesce a trovare soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Insomma una compagine che, dopo le vacanze natalizie, sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo ...