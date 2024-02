Calcio | è morto a 89 anni lo svedese Kurt Hamrin | leggenda della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il mondo delpiange la scomparsa di, ex attaccante e poi allenatore, scomparso all’età di 89. Classe 1934, loera sbarcato era approdato in Italia all’età di 21, indossando prima la magliaJuventus e poi quella del Padova. E’ stato però con lache ha lasciato il segno, realizzando 151 gol in 289 partite disputate nell’arco di nove. Miglior marcatorestoria del club viola, fu superato solo da Batistuta tantidopo. Nella sua avventura in Toscana ha inoltre vinto due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. In seguito si trasferì al Milan e poi al Napoli prima di chiudere la carriera in patria, all’Ifh Stoccolma. Soprannominato ...