Calcio a 5 | l’Italia cade per la quarta volta contro il Marocco Questa volta 3-2

(Di domenica 4 febbraio 2024) Al quarto giorno la musica non cambia. La nazionale italiana dia 5 di Massimiliano Bellarte viene sconfitta ancora unadalpadrone di casa, che sta ospitando a Rabat gli azzurri.il punteggio finale è stato di 3-2 in favore dei nordafricani che, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 1-2, per effetto della rete di El Mesrar, ribaltata dalle griffe di Molaro e Cutrupi, sono riusciti a compiere ilsorpasso nella ripresa, grazie alle marcature messe a referto da Bouzid e Boumezou. Queste le dichiarazioni del ct Massimiliano Bellarte al sito FIGC: “La partita è stata davvero ben giocata da parte nostra, con intensità e sacrificio. Potevamo allungare sul 3-1 in tante circostanze ma ci è mancato quel cinismo ...