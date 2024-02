Caivano ”Ti taglio la gola” | minaccia di uccidere la mamma | in casa aveva una mannaia

La donna era in casa con il figlio 35enne tossicodipendente che minaccia va di ucciderla da un momento all'altro L'articolo Caivano.”Ti taglio la ... (teleclubitalia)

Voleva ammazzare la madre con una mannaia, tagliandole la gola. Una donna di 55 anni è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Caivano, diretta ...Si chiama Tunnel dei Diamanti, è illuminato giorno e notte, collegherà la Tangenziale di Napoli, svincolo via Campana, con l’area ex- Sofer di via Fasano e fa parte del piano intermodale di emergenza ...