Cagliari Si rinnova l’appuntamento con “Su Carrasciali Pirresu”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sino al 13 febbraio Su, un Carnevale di tradizioni e spettacoli a . Organizzato dalla compagniatana Il crogiuolo, sostenuto dal Comune e dalla Municipalità di Pirri, l’evento ha preso il via il 28 gennaio e si protrarrà fino al 13 febbraio 2024. La riscoperta delle tradizioni regionali è al centro di questa manifestazione, che coinvolge Casa Saddi, le vie cittadine e il Parco La Vetreria. Il programma variegato offre uno spaccato suggestivo delle leggende sarde attraverso spettacoli, come “Nais”, l’8 febbraio alle ore 17 Casa Saddi, con Maura Grussu e Nanni Melis; un’immersione nelle storie popolari isolane, con maschere e figure mitiche. Sempre giovedì Grasso, alle ore 20. 30 “Il Sogno di un uomo ridicolo” porta sul palco una rilettura surreale di un racconto di Dostoevskij. Il clou dell’evento è la ...

Il Dicastero per Culto divino e la disciplina dei sacramenti in data 10 gennaio 2024 ha approvato il Proprium (i testi liturgici per la celebrazione della S. Messa e della Liturgia delle Ore) dell’ Ar ....22: Difficile arrivare a una quadratura tra la Fiorentina e Gudmundsson. Permane distanza tra le richieste genoane e la Fiorentina. 18.18: Si complica all’improvviso l’acquisizione di Swiderwski per ...