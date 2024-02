Cadavere trovato sul bordo della strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) San Ginesio (Macerata), 4 febbraio – Un corpo senza vita è statoquesta mattina nelle campagne di San Ginesio, in contrada Casagatti. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di nazionalità italiana di 39 anni. La scoperta è stata fatta attorno alle 8.30 di oggi da una donna che stava facendo jogging. Ilsu trovava ai margini di unasecondaria, vicino a un terreno Sul posto ci sono i carabinieri e il 118. Il corpo dell’uomo, la cui morte secondo i primi riscontri potrebbe risalire a ieri, presenterebbe ecchimosi e vari segni di violenza, ai polsi e alla testa. Al momento, non si esclude nessuna pista: sono in corso accertamenti per capire se si tratta di una morte violenta. Servizio in aggiornamento