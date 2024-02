Busta chiusa due volte a C’è Posta Per Te | madre dice addio ai figli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 4 febbraio 2024) Graziana è andata con il marito Pierfrancesco a C’èPer Te per rivedere suaMariastella, che 18 anni fa ha abbandonato lei, le sue due sorelle e il fratello (morto a 17 anni in un incidente stradale). La ragazza ha mandato laa sua mamma per capire come mai non si è fatta viva in tutto questo tempo, nemmeno sui social o con un messaggio. “Graziana mi ha detto ‘non vedo mia mamma da 18 anni, l’ultima volta che l’ho vista in una chiesa, avevo 8 anni ed era al funerale di mio fratello, morto per un incidente giovanissimo. Poi non l’ho vista più e non si è mai domandata se io e mia sorella avessimo bisogno di lei. L’ultima volta che ho visto mia mamma in casa era Natale, io papà, le mie sorelle al camino, papà che cercava di trattenere mamma e lei se ne voleva andare a vivere con l’uomo con cui aveva tradito papà’. La ...