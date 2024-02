‘Busisi ecologia’ in difficoltà Rischio licenziamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Avviata la procedura di licenziamento per 23 dipendenti della Busisi Ecologia Srl di via Scansanese. L’azienda da oltre sessanta’anni, prima come ditta individuale e dal 1989 come società, opera nel settore lavorazione e commercio rottami ferrosi e metallici ed autodemolizioni, svolgendo oggi la sua attività in un impianto di oltre 30.000 metri quadrati. Attualmente la Busisi ecologia ha tre comparti, ovvero la rottamazione, il commercio di rottami ferrosi e lo smaltimento dei rifiuti speciali. E proprio in questo comparto la società ha presentato importanti perdite tanto da indurla a licenziare tutti dipendenti del settore, che sono ventitré, operai ma anche impiegati amministrativi. La società ha già incontrato una volta le tre sigle sindacali presenti in azienda (ovvero Cgil, Cisl e Uil) e l’altro giorno le sigle confederate hanno incontrato i dipendenti per i quali l’azienda ...