Bryan Keith is All Elite

(Di domenica 4 febbraio 2024) Questa notte a Collision, “The Bounty Hunter” ha affrontato Eddie Kingston in un match di prova. Nonostante la vittoria sia andata a “The Mad King“, Tony Schiavone ha comunque comunicato ache da questa sera inizierà ufficialmente il suo percorso come wrestler attivo del roster di AEW. Welcome to the team.'The Bounty Hunter' !Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@bountypic.twitter.com/YZbtCCXVhL— AllWrestling (@AEW) February 4, 2024 Nell’ultimo decennio il cowboy ha iniziato un percorso nelle federazioni indipendenti. Il suo impegno è diventato costante in promozioni come DPW, GCW e DEFY. Nello stesso anno,ha fatto la sua prima apparizione in AllWrestling, consolidando successivamente il suo ruolo in Ring of Honor nei mesi a seguire. L'articolo ...