Brisighella | salvato il maialino Orlando caduto in un calanco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024)(Ravenna), 4 febbraio 2024 – Una brutta avventura, giù per il. Ma la caduta del, tra le colline di, ha avuto un lieto fine: è stato infatti recuperato in un’operazione di salvataggio congiunta che ha visto al lavoro i tecnici del Comune, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. L’episodio, reso noto dal sindaco diMassimiliano Pederzoli, è avvenuto nella zona di via Rontana e via Rio Chiè. Qui c’è il rifugio Amore bestiale, dove vivono animali portati via da macelli o situazioni di maltrattamento. E proprio qui si trovava, che è però fuggito dal recinto in cui si trovava ed è precipitato nel, in un punto difficile da raggiungere. Tutto è bene quel che finisce bene, ...