Breve storia e geografia del bagel

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 4 febbraio 2024) Che cos’è un, o bajgel (o beygel, se si preferisce la dizione yiddish)? Semplice: «una pasta lievitata della cucina polacca ed ebraica, il cui impasto, una ciambella salata, viene cotto al forno dopo unabollitura in acqua». Di tradizione aschenazita, può essere aromatizzato con sale grosso, semi di papavero, di cumino, o di sesamo, ed è di casa ovunque nel mondo vi sia una comunità ebraica, anche se nella sua versione farcita – preferibilmente con cibi salati e nella sua migliore interpretazione con il salmone – è uno spuntino popolare ormai in tutto il mondo, compresi luoghi inaspettati come Riyadh, in Arabia Saudita. Eppure, non è dappertutto così. A Bratislava, per esempio, unè un dolce a forma di mezzaluna, o di ferro di cavallo, farcito con semi di papavero o noci tritate. È così almeno dal lunedì di Pasqua del ...