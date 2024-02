Brescia | anziana donna trovata morta in casa Il corpo senza vita era lì da settimane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024)– Tragedia della solitudine a, in via Marchetti, dove polizia di Stato e Vigili del fuoco hanno trovato oggi – domenica 4 febbraio – ildi unaromena di 74 anni,da diverse. Nessuno l’aveva mai cercata e soprattutto non ne era mai stata segnalata la scomparsa. Non paiono esservi dubbi: laa causa di un malore. Forse ha cercato di raggiungere la porta per chiedere aiuto ma non ce l’ha fatta. A chiamare il numero unico 112 sono stati in vicini, che sentivano un forte odore sulle scale. I vigili del fuoco hanno reso possibile l’ingresso alle forze dell’ordine, che ora dovranno risalire a eventuali parenti delladeceduta, che era in pensione.