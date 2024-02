Braida | «Inter-Juventus da tripla Inzaghi maturato col tempo»

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’ex storico dirigente del Milan Ariedoha rilasciato unvento su Tuttosport relativo ad. Tanti duelli nella sfida di questa sera a San Siro. DIRIGENZE – Ariedoelogia i due massimi rappresentanti attuali di: «Dove ci sono i dirigenti bravi i club vanno bene: il calcio, a volte, ha bisogno di competenze e loro ne sono l’esempio. Sia Marotta sia Giuntoli stanno facendo un lavoro meraviglioso, insieme con i loro collaboratori. Non è un caso che i club dove loro hanno lavorato e lavorano vanno sempre bene, semplicemente sono bravi. Nessuno come Marotta conosce invece il palazzo. Le loro filosofie sono legate anche ai club che appartengono: Marotta ha fatto dei colpi incredibili con i parametri zero, Giuntoli ha costruito ...

Il Milan in questo momento “ non è una grande squadra e lo dico onestamente”. Così Ariedo Braida, storico ex dirigente dei rossoneri, commenta il momento che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli. I ...Milan, le aspettative per questa stagione erano più alte. Una disamina la fa l’ex dirigente Ariedo Braida durante un’intervista rilasciata a Radio Sportiva.Che bordata dall’ex dirigente nei confronti del Milan. “Squadra da media classifica”, arriva il duro attacco al club.