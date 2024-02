Braida | «Allegri va rinnovato subito | tra Lautaro e Vlahovic…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole di Ariedo, ex dirigente del Milan e della Cremonese, sul futuro dicon la Juventus L’ex dirigente Ariedoha parlato a Tuttosport in vista di Inter-Juve.– «Non voglio sostituirmi ai dirigenti bianconeri, ma io glielo rinnoverei. Anche quest’anno la Juventus è competitiva: non è una macchina perfetta, però sta girando bene e tutti cominciano a dare merito ad. Ha fatto esordire tanti giovani, alcuni anche sconosciuti, che stanno crescendo molto bene. Con le sue strategieriesce sempre a trovare soluzioni, anche nelle difficoltà».E VLAHOVIC – «Sono due giocatori essenziali, che vivono per il gol: dico il Taglio il Fontana. A loro non piace ricamare, come per esempio piaceva al mio amico George Weah ...