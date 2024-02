Bonus sorveglianza 2024 | a chi spetta la detrazione su telecamere e allarmi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 febbraio 2024) Anche nelgli italiani avranno la possibilità di accedere al tanto importante, il contributo pensato dal governo per mettere a disposizione unafiscale per chi acquista apparecchi per la sicurezza domestica. Anche nella nuova legge di Bilancio, infatti, la misura è stata rinnovata e a potervi accedere sono solo alcuni cittadini con requisiti precisi e con richieste chiare fornite per il contributo che rientra all’interno delristrutturazione. Ma come funziona, a quanto ammonta e chi può ottenere il, cosa si può fare Come detto, ilè stato inserito ancora una ...