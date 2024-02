Bologna-Sassuolo 4-2 | poker in rimonta nel derby emiliano

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ilsi aggiudica ilcontro ile mette nel mirino la zona Champions. Dopo quattro turni senza bottino pieno, gli uomini di Thiago Motta tornano ai tre punti e agganciano al quarto posto l’Atalanta, in attesa della sfida di domani con la Lazio. Eppure la partita per ilsi era messa in salita, perché i neroverdi hanno trovato il vantaggio già al 13? con Thorstveld. Bastano 10 minuti al gioiellino rossoblu Zirkzee per rimettere in pari la situazione, ma gli uomini di Dionisi tornano avanti con Volpato al 34?. La partita si decide nel finale con un uno-due del. Segnano prima Ferguson all’83’ e poi Saelemaekers all’86’, portando il punteggio finale a 4-2. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

