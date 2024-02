Bologna | Città 30 spacca Azione Calenda commissaria la dirigenza e perde pezzi | l’ex segretario | “Partito? No | un account Twitter”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Asono volati gli stracci. Il leader diCarlo, su indicdelregionale Marco Lombardo, ha cacciato il coordinatore eto la segreteria cittadina, che poi, in gran parte si è dimessa portandosi dietro, pare, un quarto dei 200 tesserati bolognesi. “Tutti azionisti della prima ora”, assicura l’ormai excittadino, Andrea Forlani. Libero professionista, 61 anni, 40 di passione politica, dal PCI al renzismo e infine in. E’ stato messo alla porta per “segnalazioni dal territorio”, “l’assenza di una efficace attività di posizionamento dinel dibattito politico cittadino” e il “graduale allontanamento di iscritti e militanti”, ha motivato il. ...