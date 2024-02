Blundetto non tradisce le attese | è bronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono partiti bene i campionati italiani d’atletica leggera per le categorie junior e promesse in chiusura oggi ad Ancona. E’ infatti arrivata una medaglia dida parte del novellarese Lorenzo, di scuola Guastalla-Reggiolo, ma ora tesserato per la Fratellanza Modena cui è passato per motivi logistici di allenamento. Nella prova junior di salto con l’asta è terzo con m 4,80: ma, che è nato a fine dicembre 2006, era in assoluto il più giovane della gara, e tra i più giovani di tutti i campionati. "Stranamente ero più tranquillo ieri ai nazionali che non ai regionali – dice Lorenzo – in ogni caso sono molto contento. Ho saltato 4,80, il secondo a 4,90 era quasi fatto, anche se poi con 4,90 non avrei vinto l’argento. Ora gareggio a Modena, poi inizio a preparare la stagione all’aperto, dove spero di raggiungere ...