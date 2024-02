Bit 2024 | il turismo prossimo venturo? All’insegna di autenticità e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dalla Bitarriva uno sguardo sul panorama turistico in Italia, che si configura dinamico e profondamente influenzato dalle nuove esigenze dei viaggiatori, sempre più orientati a esperienze sostenibili, autentiche, che procurino benessere fisico e mentale, oltre che personalizzate. Il rapporto “qualità-prezzo” rimane un fattore chiave per i viaggiatori italiani, che scelgono la destinazione principalmente in base al costo del volo (40%) e dell’hotel (28%) (Skyscanner,), ma a determinare le vacanze sono anche la destagionalizzazione e il trend del “coolcationing”, fusione delle parole “cool” (fresco) e “vacationing” (vacanze), che indica la tendenza a viaggiare optando per destinazioni dai climi più miti e freschi, per sfuggire ai nuovi caldi estivi. Trend già riscontrati durante lo scorso anno, quando sono state predilette mete più temperate ...