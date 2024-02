Biden vince le primarie democratiche in South Carolina

8.00 "Gli elettori del South Carolina hanno parlato di nuovo e non ho dubbi che ci abbiano messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e ... (servizitelevideo.rai)

Plebiscito per Joe Biden in South Carolina dove ha conquistato le primarie democratiche con oltre il 96% delle preferenze. «Il South Carolina ha parlato - ha scritto il presidente Usa su X - e non ho ...Joe Biden ha trionfato alle primarie democratiche in South Carolina, una vittoria ampiamente prevista ma che, grazie alla larghissima maggioranza, proietta il presidente direttamente verso la ...WASHINGTON. Joe Biden ha trionfato alle primarie democratiche in South Carolina, una vittoria ampiamente prevista ma che, grazie alla larghissima maggioranza, proietta il presidente direttamente verso ...