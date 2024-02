Biden stravince primarie South Carolina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 febbraio 2024) 8.00 "Gli elettori delhanno parlato di nuovo e non ho dubbi che ci abbiano messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere Trump".Lo ha scrittodopo la vittoria allein. Perè una sorta di plebiscito:ha ottenuto, infatti, il 96,6% dei voti. "Non possiamo premettere che Trump divida la nostra nazione e ci riporti indietro. Batterò ancora Trump,è distrutttivo,è un pericolo per il Paese.Queste elezioni sono una missione, non possiamo perderle", ha sottolineato