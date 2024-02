Biden stravince primarie South Carolina e attacca Trump

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Il popolo dellaha fatto sentire di nuovo la sua voce e non ho dubbi sul fatto che abbiate segnato il cammino per vincere di nuovo la presidenza, e di nuovo provare che Donaldè un perdente". Così Joedopo aver stravinto lenello stato del Sud, le

Così Joe Biden dopo aver stravinto le primarie nello stato del Sud, le prime ufficiali in cui ha voluto partecipare per dare un segnale forte all'elettorato afroamericano. Secondo le proiezioni di ...Joe Biden ha trionfato alle primarie democratiche in South Carolina, una vittoria ampiamente prevista ma che, grazie alla larghissima maggioranza, proietta il presidente direttamente verso la ..."Sconfiggeremo ancora una volta Donald Trump", le prime parole di Joe Biden poco dopo la netta vittoria. Con oltre il 96% delle preferenze ha stravinto le primarie democratiche in South Carolina. Nell ...