Biden stravince le primarie dem in South Carolina | “Andiamo avanti | fermiamo le voci estremiste e pericolose guidate da Trump”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha vinto lepresidenziali democratiche in. Una vittoria schiacciante che era attesa dagli esperti. Ha infatti ottenuto il 96,6% dei voti sul 40% di quelli scrutinati, superando così con un ampio scarto gli altri candidati. La scrittrice Marianne Williamson ha ottenuto l’1,9% dei voti, mentre il deputato Dean Phillips l’1,4%. “La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta”, ha commentato il presidente parlando delle elezioni di novembre. “Ci sonoal lavoro nel Paese,da Donald, che sono determinate a dividere il nostro Paese e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo avvenga”. Ricordando che ...