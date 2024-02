Biden | la vittoria in South Carolina gli ridà ossigeno per attaccare | Trump è il male | io il bene

(Di domenica 4 febbraio 2024) “Il popolo dellaha fatto sentire di nuovo la sua voce e non ho dubbi sul fatto che abbiate segnato il cammino per vincere di nuovo la presidenza, e di nuovo provare che Donaldè un perdente”. Così Joedopo laalle primarie nello stato del Sud, le prime ufficiali in cui ha voluto partecipare per dare un segnale al forte elettorato afroamericano. Secondo le proiezioni di Nbcnews, con oltre il 60% delle schede scrutinate, il presidente ha ottenuto il 96% dei voti degli elettori democratici, con il deputato del Minnesota Dean Phillips e la scrittrice Marianne Williamson, che hanno ottenuto entrambi il 2%. Il presidente si aggiudica così i 55 delegati dello stato. LEGGI ANCHEtrionfa in New Hampshire: "Pronto a sfidare, ...

Plebiscito per Joe Biden alle primarie democratiche in South Carolina. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto il 96,2% delle preferenze, a ...Nelle precedenti primarie in New Hampshire, Biden non aveva ufficialmente partecipato, dopo che i democratici dello stato si erano ribellati al nuovo calendario, voluto proprio dal presidente, per ...