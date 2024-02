Biathlon | IBU Junior Cup Jakuszyce 2024 | nelle sprint sono quarti Ilaria Scattolo e Marco Barale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Duplice quarto posto per l’Italia nell’ultima giornata, la seconda delle due consecutive dedicate alle, della tappa dell’IBUCup 2023-di, conclusasi a, in Polonia: si fermano ai piedi del podio sianella 7.5 km femminile chenella 10 km maschile. Nella gara femminile arriva la tripletta austriaca: vince Anna Andexer (1 errore a terra), prima in 24:31.9, davanti alle connazionali Wilma Anhaus (1 bersaglio mancato in piedi), seconda a 1:31.1, e Lara Wagner (8/10 al tiro), terza a 1:31.3. Quarta(1 errore in piedi) a 1:57.0. Altre cinque azzurrine vanno a punti: 13ma Fabiana Carpella (7/10 al tiro) a 2:59.7, 15ma Francesca ...

