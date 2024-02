Bergamo-Roma A Treviglio in palio punti per la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Non solo Conegliano-Allianz Vero Volley Milano nella domenica di serie A1 femminile. Ad aprire la giornata sarà alle 16 la sfida del PalaFacchetti ditra la Volley1991 e l’Aeroitalia Smi. Inci sonoimportanti per lama anche per i playoff con le orobiche che vincendo rientrerebbero davvero in corsa per l’ottavo posto. "Le ultime gare ci hanno aiutato a ritrovare fiducia - ha detto Olivia Rozanski -, dopo la vittoria con Cuneo ci siamo sentite ricaricate dai tree dal nostro atteggiamento in campo. Lo abbiamo fatto vedere anche nella partita con Milano e la stessa energia dovrà essere con noi oggi. E’ inutile nascondersi, è un match importante per la classifica e per i tanti tifosi che ci seguono sempre nelle sfide ...