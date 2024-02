Bergamo-Ponte | da lunedì stop per 3 anni | servizi sostitutivi al primo banco di prova

(Di domenica 4 febbraio 2024) RADDOPPIO FS. La linea ferroviaria sarà interrottamattina, 5 febbraio. Trenord ha predisposto un piano di bus per sopperire ai disagi, con tempi di percorrenza più lunghi. In stazione il via ai lavori con il ministro Salvini

FERROVIE. Bus sostitutivi per garantire la coincidenza con gli orari ferroviari. Decise le fermate delle corse dirette da e per i paesi che ospitano ... (ecodibergamo)

Bergamo. Mancano pochi giorni: il 4 febbraio inizieranno i lavori per il Raddoppio ferroviario tra Bergamo e Ponte San Pietro . Per i prossimi tre ... (bergamonews)

L’ora X, tanto temuta dai pendolari della linea ferroviaria Milano-Carnate-Bergamo è arrivata. Con una nota ufficiale, Trenord ha fatto sapere che “dal 5 febbraio 2024, il gestore della rete ferroviar ...Esordio importante per il Legnano contro il Crema, con il nuovo allenatore Liguori che si aspetta il giusto spirito combattivo per ottenere i 3 punti. Arconatese in corsa per un traguardo storico. Alt ...Chi ancora non lo sa, se ne accorgerà domattina (5 febbraio 2024). La ferrovia tra Bergamo e Ponte San Pietro sarà chiusa fino a dicembre 2026 per i lavori del raddoppio, mentre altri lavori ...