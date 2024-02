Beneventi è diventato vescovo di San Marino-Montefeltro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’alta Valfoglia e alcuni comuni della Valconca da ieri hanno un nuovo. Dopo le dimissioni di monsignor Andrea Turazzi, il papa ha scelto come pastore di Sanil lucano don Domenico, parroco nell’arcidiocesi di Acerenza e membro dell’Istituto Secolare dei Sacerdoti Missionari della Regalità di Cristo, fondato da padre Agostino Gemelli. Aldunque non è toccata la stessa sorte di Urbino, accorpata da un anno a Pesaro. Nato a Castelmezzano (Potenza) l’8 febbraio 1974,è stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1999 e ha conseguito un dottorato in teologia pastorale a Roma nel 2018. Oltre all’incarico di parroco, don Mimmo, come si fa chiamare, è docente di religione al liceo, aiutante di studio dell’Ufficio Cei di pastorale giovanile ...