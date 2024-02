Benedizione di cellulari e computer a Città di Castello Rinnovata la tradizione di San Biagio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024)di(Perugia), 4 febbraio 2024 –, tablet ebenedetti nel nome di San. Nella piccola chiesa di campagna a Nuvole, sulle colline didi, al confine tra Umbria e Toscana, si è ripetuta la cerimonia annuale di, come daavviata nel 2015. "Oggi festeggiamo nella parrocchia di Nuvole il nostro titolare, Sanvescovo e martire, invocato come protettore della gola”, ha spiegato il parroco, don Giorgio Mariotti. Il religioso ha prima benedetto le gole dei fedeli (con la formula secolare delle candele incrociate invocando l'intercessione del Santo) per poi passare ai telefonini, con la consegna di un adesivo con immagine e preghiera del ...