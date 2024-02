Ben Gvir contro Biden | “I suoi aiuti a Gaza vanno ad Hamas | con Trump sarebbe diverso”

Il governo vieta le manifesta zioni in solidarietà per la Palestina che si stavano organizzando da tempo in diverse città d’Italia per sabato 27 ... (ilfattoquotidiano)

A una settimana dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) de L’Aja, che ha accolto la denuncia del Sudafrica, dichiarato “plausibile” che a Gaza sia in corso un genocidio e ordinat ...Dopo l'attacco in Iraq e Siria contro i gruppi affiliati all'Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato insieme con il Regno Unito un raid su 36 obiettivi Houthi in 13 località dello Yemen come risposta ai ...La delegazione dei jihadisti dopo gli incontri al Cairo prende tempo. Il Segretario di Stato da oggi a Gerusalemme Ma il negoziato, legato ai rapiti, è sempre in salita ...