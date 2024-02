Bella | bellissima | vincente | Atalanta | sei uno show Lazio travolta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. Non c’era modo migliore per difendere il quarto posto che battere lacon l’ennesima prova di autorevolezza di un 2024 che non solo è iniziato col piede giusto, ma che dà anche l’impressione di poterci continuare. L’è cresciuta, nel gioco, nelle certezze, nelle individualità, nella mentalità: segnali condensati nel 3-1 inflitto al Gewiss Stadium ad una diretta rivale per la corsa all Champions League. Ancora senza Koopmeiners, la scelta di Gasperini è per il tridente leggero, senza Scamacca, con Miranchuk e De Ketelaere ad aprire le maglie della difesa e Pasalic ad inserirsi per vie centrali. Passa giusto un quarto d’ora e subito la strategia paga, con la collaborazione della solita salita di Scalvini, attaccante aggiunto sempre puntuale nel riempire l’area. Maturità tattica. La reazione biancoceleste non è mai veemente, anzi, è ...