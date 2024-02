Belen Rodriguez dice addio a Elio Lorenzoni e fugge in Scozia | il motivo del lungo viaggio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Non c’è pace perin questo periodo. La showgirl aveva fatto sapere di aver ritrovato la serenità accanto adtanto da aver ricevuto la proposta di matrimonio con un anello. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, anche la storia d’amore con l’imprenditore è finita. Non si conoscono i motivi, ma laha reagito viaggiando alla volta della. Qui, infatti, ha fatto sapere di aver incominciato a scrivere un libro sulla sua vita.: la fine della relazione cone ilinSembrava andare a gonfie vele la storia d’amore tra...

Belen Rodriguez si trova in Scozia. Un viaggio in solitaria che prima d'ora non aveva mai prima mostrato sui social. Con lei in questi anni c'è ... (today)

Si fa presto a dire pilates. Ma la verità è che dietro una disciplina tanto blasonata in questi ultimi anni – e il merito è anche di celeb come Belén Rodríguez, Valentina Ferragni, Gwyneth Paltrow e l ...Dopo il viaggio in famiglia in Argentina, sarebbe giunta al capolinea l'ultima storia d'amore della Rodriguez. (da belenrodriguezreal Instagram) ...Belen Rodriguez si trova in Scozia. Un viaggio in solitaria che prima d'ora non aveva mai prima mostrato sui social. Con lei in questi anni c'è sempre stato qualcuno, un compagno, i figli, la sorella, ...