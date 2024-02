Basket serie c Lorenzo Brighi alla ribalta | i Baskérs vincono ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Quinta vittoria consecutiva per iForlimpopoli, che battendo la Sg Fortitudo 79-73 (21-17; 37-37; 59-56) consolida la terza posizione, confermando il buon momento prima del turno di riposo della prossima settimana. Antonioparte forte, ma dall’altro lato Guazzaloca risponde presente, tenendo in scia i suoi. L’equilibrio, di fatto, prosegue per tutti i quarti centrali, in cui le due formazioni proseguono tra sorpassi e controsorpassi, fino al 33’: dal 61-63, un break di 9-0 propiziato da Dell’Omo el’inerzia del match, che gli artusiani non si lasciano più sfuggire, conquistando così una vittoria importante e preziosa in vista del prosieguo della stagione. Chemifarma: Dellachiesa ne, Benedetti 10,A. 11, Ruscelli 3, ...